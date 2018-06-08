Российским регионам предоставят 450 га земли, чтобы помочь обманутым дольщикам

Власти России планируют передать регионам еще почти 450 га земли для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщили «Известия».

С начала 2017 года 11 регионов получили земельные участки общей площадью в 687 га для помощи пострадавшим россиянам. В государственной компании «Дом.РФ» отметили, что землю предоставляют застройщикам, которых привлекают на проблемные объекты, в качестве компенсации, либо регионы продают ее, чтобы направить вырученные средства на решение ситуации с дольщиками.

Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что в России сейчас есть около 2 тыс. долгостроев и почти 150 тыс. обманутых дольщиков. По его словам, передача регионам земли помогает привлечь новых застройщиков на проблемные объекты, что позволяет решать реальные проблемы.

По словам экспертов, вовлечение земель – один из главных инструментов для решения задачи по увеличению объемов жилищного строительства. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2024 году они должны вырасти как минимум до 120 млн кв. метров в год.

Накануне, 7 июня, Владимир Путин провел «прямую линию», на которой его спросили об обманутых дольщиках. Президент РФ отметил, что проблему надо решать.

«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег – 3,4 трлн руб. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», – сказал Путин.

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Он отметил, что с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства, а привлекать средства будут только через банки. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан», – подчеркнул президент.

Вопрос с дольщиками актуален и для Петербурга. В апреле 2018 года губернатор Георгий Полтавченко заявил, что к концу следующего года в Петербурге не останется обманутых дольщиков.

Он добавил, что в ближайшие полтора года решатся и проблемы ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15. Его строят еще с 2003 года, сдать объект пытались несколько застройщиков, в том числе «ИВИ-93», «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн».

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