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Российским регионам предоставят 450 га земли, чтобы помочь обманутым дольщикам

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© Фото: vk.com/ohta_public

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Субъекты РФ смогут отдать участки застройщикам, работающим на проблемных объектах, или продать их, чтобы направить деньги на решение проблемы.

Власти России планируют передать регионам еще почти 450 га земли для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщили «Известия».

С начала 2017 года 11 регионов получили земельные участки общей площадью в 687 га для помощи пострадавшим россиянам. В государственной компании «Дом.РФ» отметили, что землю предоставляют застройщикам, которых привлекают на проблемные объекты, в качестве компенсации, либо регионы продают ее, чтобы направить вырученные средства на решение ситуации с дольщиками.

Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что в России сейчас есть около 2 тыс. долгостроев и почти 150 тыс. обманутых дольщиков. По его словам, передача регионам земли помогает привлечь новых застройщиков на проблемные объекты, что позволяет решать реальные проблемы.

По словам экспертов, вовлечение земель – один из главных инструментов для решения задачи по увеличению объемов жилищного строительства. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2024 году они должны вырасти как минимум до 120 млн кв. метров в год.

Накануне, 7 июня, Владимир Путин провел «прямую линию», на которой его спросили об обманутых дольщиках. Президент РФ отметил, что проблему надо решать.

«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег – 3,4 трлн руб. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», – сказал Путин.

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Он отметил, что с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства, а привлекать средства будут только через банки. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан», – подчеркнул президент.

Вопрос с дольщиками актуален и для Петербурга. В апреле 2018 года губернатор Георгий Полтавченко заявил, что к концу следующего года в Петербурге не останется обманутых дольщиков.

Он добавил, что в ближайшие полтора года решатся и проблемы ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15. Его строят еще с 2003 года, сдать объект пытались несколько застройщиков, в том числе «ИВИ-93», «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн».

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