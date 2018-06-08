Рейс из Пулково в Будапешт отменили из-за проблем в венгерском аэропорту

В Петербурге отменили рейс до Будапешта из-за повреждения взлетно-посадочной полосы в столице Венгрии. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пассажиров.

Самолет Wizz Air должен был вылететь из Пулково утром 8 июня. В авиакомпании заявили, что его отменили из-за закрытой полосы в аэропорту имени Ференца Листа. Пассажирам предложили купить билеты на другую дату.

По данным венгерским СМИ, взлетно-посадочная полоса в Будапеште была повреждена вечером 7 июня. Ремонтные работы проводили не только ночью, но и утром. Инцидент повлиял на полтора десятка рейсов, в том числе из Лондона и Барселоны.

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