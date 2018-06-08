В Шлиссельбурге возбудили уголовное дело из-за падения потолка в бассейне (ВИДЕО)

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело из-за обрушения потолка в бассейне в Шлиссельбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 7 июля, в здании на Малоневском канале, 4. После обрушения госпитализировали двоих детей 2010 года рождения. У девочки выявили сотрясение мозга и ушибленную рану головы, а у мальчика – перелом затылочной кости, он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали женщину, которая ранее работала директором Шлиссельбургского государственного спортивно-физкультурного комплекса.

По данным следователей, она знала о проблемах в здании. Потолок ранее уже падал, но был проведен лишь частичный демонтаж опасных конструкций, а остальные элементы не были проверены.

Видео: vk.com/lenobl.sledcom