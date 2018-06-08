  • 8 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 13:19 62.8577  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 13:19 73.8775  
Нефть($) 08.06.2018 76.97 0.41
Нефть(p) 08.06.2018 4827.16 -11.52

В Шлиссельбурге возбудили уголовное дело из-за падения потолка в бассейне (ВИДЕО)

Автор:


© Фото: vk.com/shfsk

Темы дня

В результате инцидента серьезно пострадали два ребенка.

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело из-за обрушения потолка в бассейне в Шлиссельбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 7 июля, в здании на Малоневском канале, 4. После обрушения госпитализировали двоих детей 2010 года рождения. У девочки выявили сотрясение мозга и ушибленную рану головы, а у мальчика – перелом затылочной кости, он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали женщину, которая ранее работала директором Шлиссельбургского государственного спортивно-физкультурного комплекса.

По данным следователей, она знала о проблемах в здании. Потолок ранее уже падал, но был проведен лишь частичный демонтаж опасных конструкций, а остальные элементы не были проверены.

Видео: vk.com/lenobl.sledcom

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram