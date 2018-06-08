В России начали уничтожать архивные данные заключенных ГУЛАГа

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа с 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки с данными репрессированных в СССР. Он рассказал о проблеме председателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, сообщил «Коммерсантъ».

«В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения», – отметил Романов.

Он заявил, что исследователь Сергей Прудовский весной пытался найти информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. В УМВД по Магаданской области, куда выслали Чазова, сообщили, что личное дело было уничтожено в 1955 году по приказу тех лет. Как оказалось, архивную карточку также уничтожили.

Начальник информационного центра УМВД Михаил Серегин заявил, что приказ под грифом «для служебного пользования» «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ» был подписан десятком ведомств, в том числе МВД и ФСБ.

Председатель СПЧ Михаил Федотов сказал, что изучит проблему. По его словам, принципиально важно сохранять архивные материалы, содержащие важную историческую информацию. «Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все что угодно», – добавил он.

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