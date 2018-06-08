  • 8 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 13:19 62.8577  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 13:19 73.8775  
Нефть($) 08.06.2018 76.97 0.41
Нефть(p) 08.06.2018 4827.16 -11.52

В России начали уничтожать архивные данные заключенных ГУЛАГа

Автор:


© Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Темы дня

Документы ликвидируют на основании приказа под грифом «для служебного пользования».

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа с 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки с данными репрессированных в СССР. Он рассказал о проблеме председателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, сообщил «Коммерсантъ».

«В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения», – отметил Романов.

Он заявил, что исследователь Сергей Прудовский весной пытался найти информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. В УМВД по Магаданской области, куда выслали Чазова, сообщили, что личное дело было уничтожено в 1955 году по приказу тех лет. Как оказалось, архивную карточку также уничтожили.

Начальник информационного центра УМВД Михаил Серегин заявил, что приказ под грифом «для служебного пользования» «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ» был подписан десятком ведомств, в том числе МВД и ФСБ.

Председатель СПЧ Михаил Федотов сказал, что изучит проблему. По его словам, принципиально важно сохранять архивные материалы, содержащие важную историческую информацию. «Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все что угодно», – добавил он.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram