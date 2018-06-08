В Петербурге 8 июня будет дождливо до +15 градусов

В Северной столице продолжается непогода. По данным синоптиков, в пятницу, 8 июня, во второй половине дня ожидаются дожди.

Температура воздуха поднимется до +15 градусов. Днем в Петербурге будет сохраняться переменная облачность.

Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться. Рассвет – 03:40, закат – 22:16.

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