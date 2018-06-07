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Картина дня: «прямая линия» с Путиным, петербургское «Динамо» и помощь раненной в Сирии женщине

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© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Как президент РФ отвечал на вопросы россиян, кто попросил губернатора Петербурга спасти футбольный клуб и зачем гражданка Украины обратилась к Путину на «прямой линии».

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Ее обсуждали федеральные и петербургские СМИ.

Глава России отвечал на вопросы жителей страны на протяжении более четырех часов. Его спрашивали о повышении пенсионного возраста, об обманутых дольщиках и свалках, а также о множестве других тем. В частности, дальнобойщик из Петербурга спросил Путина о резком росте цен на бензин. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость одного литра в России выросла почти на 1 рубль.

По словам президента, это связано с «неточным, мягко говоря, регулированием в сфере энергетики».

Он пояснил, что «маневр правительства» по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на мировом рынке. Путин отметил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят.

Президент позвонил министру энергетики Александру Новаку, который подтвердил, что рост цен, который в мае составил 5,6%, был остановлен. По его словам, срочные фискальные меры уже оказали свое влияние. «Были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается», – отчитался Новак.

Узнать подробнее, как прошла «прямая линия», можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Второй темой дня, по данным «Монитора», стало обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой спасти ФК «Динамо». Первыми об этом написали АБН (11:00), «ЗакС.ру» (11:15), 78.ru (11:50).

Губернатора Петербурга попросили вмешаться в судьбу петербургского футбольного клуба «Динамо», который объявил о переезде в Сочи и предстоящей смене названия.

С соответствующим запросом выступил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. По его мнению, еще возможно сохранить бренд «Динамо СПб» в детско-юношеском футболе.

«Удивительно, но накануне Чемпионата мира по футболу мы практически в абсолютной тишине лишаемся одного из спортивных символов Петербурга-Ленинграда. А ведь клуб, основанный в 1922 году, появился раньше «Зенита». У нас есть проспект Динамо и стадион «Динамо», где 76 лет назад команда выходила на блокадный матч», – подчеркнул Цивилев.

Парламентарий добавил, что одна из главных проблем в данной ситуации – перспектива потери одной из баз для воспитанников петербургского футбола. По мнению Цивилева, детскую школу «Динамо» нужно сохранить, так как без основного клуба в Петербурге ей грозит исчезновение.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало обращение раненная в Сирии гражданки Украины к Путину. Быстрее всех об этом рассказали Regnum (16:35), «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (17:00), 78.ru (17:10).

Во время «прямой линии» к президенту России обратилась гражданка Украины Ирина Галиченко-Баракат, которая лечится в Военно-медицинской академии в Петербурге. Она рассказала, что два года назад попала под обстрел в Сирии, где работала переводчиком.

Ей для восстановления здоровья нужны специальные протезы, которые полагаются только россиянам. Ирина попросила у Путина помощи в получении гражданства.

Президент отметил, что все люди, которые считают себя частью русского мира, должны иметь возможность получить помощь в России. Он пообещал предоставить Ирине гражданство.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко моментально распорядился оказать помощь женщине. По словам пресс-секретаря градоначальника Андрея Кибитова, власти помогут не только с гражданством, но и доставят из Сирии в Россию семью Ирины.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».

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