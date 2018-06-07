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На набережной Мойки появится памятник блокадному учителю

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© Фото: karpovka.com

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Композицию установят либо ко Дню учителя, либо ко Дню снятия блокады Ленинграда.

На набережной реки Мойки установят памятник блокадному учителю. Ее автором станет скульптор Вячеслав Бухаев, сообщила «Карповка».

Бухаева выбрали по итогам конкурса, которыйй проводил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Он создал проект скульптурной композиции, которая будет символизировать школьный класс.

Центральной фигурой станет учительница, чей образ похожа на героиню картины Бориса Угарова «Ленинградка. В 1941-м». Планируется, что композицию установят ко Дню учителя осенью 2018 года или зимой 2019 года ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Всего в конкурсе участвовали 15 проектов, победителю достался приз в 100 тыс. рублей, двум участникам, занявшим второе место, дали по 50 тыс. рублей, а трем авторам, оказавшемся на третьем месте – по 20 тыс. рублей.

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