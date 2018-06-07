На Конногвардейской площади установят самый большой памятник коту в Европе

В центре Петербурга установят самый большой в Европе памятник коту. Об этом сообщили в пресс-службе «Республики кошек».

Монумент установят в рамках празднования Дня петербургского кота, который отметят 9 июня. Шестиметровая скульптура появится на Конногвардейской площади. Ее автором стал Вильгений Мельников, который также создал скульптуру кота Василия у «Республики кошек» на улице Якубовича.

У гигантского кота пока нет имени. Всех желающих просят прислать свои варианты в социальных сетях.

Празднование Дня петербургского кота пройдет на Конногвардейском бульваре с 12 до 18 часов. Там пройдут тренировки кота Ахилла, оракула Чемпионата мира по футболу, парад такс, народный чемпионат по настольному футболу и другие мероприятия. Петербуржцы также смогут приютить себе котов из различных приютов Северной столицы.

Ранее в «Республике кошек» рассказали, что в честь белых ночей работу котокафе на протяжении июня продлили до 6 часов утра.

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