  • 7 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 20:19 62.3733  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 20:19 73.6553  
Нефть($) 07.06.2018 76.91 +1.50
Нефть(p) 07.06.2018 4823.40 +57.40

На Конногвардейской площади установят самый большой памятник коту в Европе

Автор:


© Фото: «Республика кошек»
    следующая

    Темы дня

    Монумент появится в центре Северной столицы в честь Дня петербургского кота.

    В центре Петербурга установят самый большой в Европе памятник коту. Об этом сообщили в пресс-службе «Республики кошек».

    Монумент установят в рамках празднования Дня петербургского кота, который отметят 9 июня. Шестиметровая скульптура появится на Конногвардейской площади. Ее автором стал Вильгений Мельников, который также создал скульптуру кота Василия у «Республики кошек» на улице Якубовича.

    У гигантского кота пока нет имени. Всех желающих просят прислать свои варианты в социальных сетях.

    Празднование Дня петербургского кота пройдет на Конногвардейском бульваре с 12 до 18 часов. Там пройдут тренировки кота Ахилла, оракула Чемпионата мира по футболу, парад такс, народный чемпионат по настольному футболу и другие мероприятия. Петербуржцы также смогут приютить себе котов из различных приютов Северной столицы.

    Ранее в «Республике кошек» рассказали, что в честь белых ночей работу котокафе на протяжении июня продлили до 6 часов утра.

    У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июне

      Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

      Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

      читать далее →

      ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

      Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

      Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.06.18
      Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
      05.06.18
      Винтовые сваи
      04.06.18
      Оффшоры Сейшелы
      04.06.18
      Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
      01.06.18
      Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
      25.05.18
      Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
      24.05.18
      X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
      24.05.18
      Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram