В ЗакСе предложили разрешить конфискацию продуктов питания без документов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали инициативу, которая разрешает изымать из продажи потенциально опасные продукты питания. Вопрос обсуждался на пленарном заседании ЗакСа в среду, 6 июня.

Денис Четырбок, один из авторов предложения, заявил, что сейчас законодательство не позволяет оперативно изымать товары, которые продают без соответствующих документов. Согласно закону, это может произойти лишь при наличии явных признаков опасности.

«Киоски и другие нестационарные торговые объекты завалены сомнительными товарами, которые не имеют никаких документов об их качестве. Такая продукция реализуется с грубейшими нарушениями: отсутствует необходимое оборудование, у посторонних лиц есть свободный доступ к выложенным на прилавках товарам. Есть реальная угроза жизни и здоровью наших людей», – подчеркнул парламентарий.

Депутат в качестве примера рассказал историю о юной жительнице Северной столицы. «За примером далеко ходить не надо: не так давно в нашем городе трехлетний ребенок попал в больницу, съев клубнику, купленную у нелегальных торговцев. Единственно действенная мера борьбы с некачественными продуктами – их изъятие», – сказал Четырбок.