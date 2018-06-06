Полтавченко попросили отложить строительство станции метро «Кудрово» ради новой линии подземки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили губернатору Георгию Полтавченко отложить строительство станции метро «Кудрово». Об этом сообщил АБН.

Александр Рассудов отметил, что, согласно планам Смольного, строительство новой Красносельско-Калининской линии метро перенесено на 2027 год, в то время как «Кудрово» должны открыть в 2025 году. По мнению депутата, новая ветка будет более востребована петербуржцами.

Парламентарий попросил сообщить, какие имущественные вопросы мешают строительству Красносельско-Калининской линии и что в Смольном делают, чтобы не задержать ввод новых станций.

Рассудов подчеркнул, что строительство станции «Кудрово», которая будет расположена в Ленинградской области, частично финансируется из бюджета Петербурга. Он назвал решение Смольного неправильным.

Ранее правительство Петербурга объявило конкурсы на предпроектные работы по «Кудрово» и депо «Правобережное» за 20,5 млн и 25,9 млн рублей соответственно. Впоследствии конкурсы решили объединить без изменения стоимости.

«Кудрово» станет конечной станцией «оранжевой» ветки метро. Фактически она будет располагаться во Всеволожском районе Ленинградской области, поэтому отвечать за ее строительство будет не только Смольный, но и областная администрация.