Медсестра, ударившая младенца в детской горбольнице № 17, попала под уголовное дело

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета России возбудили уголовное дела после травмирования младенца в детской городской больнице №17 Святителя Николая Чудотворца на улице Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая девочка родилась 26 мая, а 4 июня медсестра при пеленании задела ее головой инкубатор. После этого младенца госпитализировали в другую больницу в состоянии средней тяжести, ребенок находится в реанимации.

В петербургской прокуратуре подчеркнули, что медсестра не сразу сообщила врачу-неонатологу об инциденте, чем нарушила должностную инструкцию. В надзорном ведомстве отметили, что это не первый случай, когда сотрудники детской горбольницы №17 травмируют младенцев.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.