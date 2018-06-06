Депутаты предложили запретить врачам скрывать болезни подростков от родителей

Депутаты Государственной думы РФ во время осенней сессии собираются рассмотреть законопроект, который позволит родителям получить доступ к медицинским документам несовершеннолетних детей старше 15 лет. Инициатива принадлежит депутатам Самарской губернской думы, сообщил «Коммерсант».

В настоящее время информация о состоянии здоровья подростков старше 15 лет составляет врачебную тайну, родители могут ее получить только с согласия детей. Самарские депутаты считают, что законопроект позволит родителям узнавать о беременности, венерических заболеваниях, употреблении алкоголя и наркотиков.

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что не все его коллеги поддерживают инициативу.

«За 30 лет в медицине я не встречал случая, когда в семье, где есть мама, папа и ребенок, возникает ситуация, что ребенок якобы сохраняет врачебную тайну и родители не знают о его проблемах со здоровьем. Могу предположить, что такие ситуации могут возникать, но это скорее какие-то исключения», – сказал парламентарий.

В поддержку законопроекта выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она заявила, что авторы документа «справедливо отметили, что законные представители не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей».