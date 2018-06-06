Правительство РФ выделило 1,7 млрд рублей на новый корпус медуниверситета имени Палова

Правительство России выделило почти 1,7 млрд рублей на строительство нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

Инвестиции будут выделяться в период с 2018 по 2020 год. Площадь нового корпуса составит 16,5 тыс. кв. метров.

В комплекте разместятся клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и новая часть клиники офтальмологии. Предполагается, что его сдадут в 2021 году.

«Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи населению Северо-Западного федерального округа», – говорится в пояснительной записке к документу.