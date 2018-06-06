В Петербурге задержали первого спекулянта билетами на ЧМ-2018

Петербургские полицейские задержали жителя Гатчинского района Ленинградской области, который пытался продать билеты на матч в Москве между сборными Португалии и Марокко на Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщила «Фонтанка».

Спекулянт предлагал два билета, которые продавались по 12,6 тыс. рублей, приобрести по 25 тыс. рублей. Он договорился встретиться с покупателем у станции метро «Чернышевская», однако его там встретили сотрудники полиции.

В отношении жителя Ленобласти возбудили административное дело по статье КоАП РФ о незаконной реализации входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Полицейские уточнили, что задержанный несколько лет находился в розыске по подозрению в хулиганстве.

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Новые статьи Кодекса об административных правонарушениях, связанные с ЧМ-2018, появились в январе 2018 года. Наказание для спекулянтов – штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.