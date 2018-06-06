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Польские эксперты заявили, что на обломках разбившегося в 2010 году Ту-154 найдены следы взрывчатки

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© Фото: Олег Минеев / РИА «Новости»

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При крушении лайнера погиб президент Польши Лех Качиньский.

Польская комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском, на борту которого был президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках лайнера. Об этом сообщило агентство PAP.

По данным экспертов, компоненты взрывчаты веществ нашли не только на обломках, но и на теле одной из жертв катастрофы. Они отметили, что исследования не показали наличия подобных веществ в почве на месте крушения.

Прежде версию о взрыве на борту Ту-154 выдвигал министр обороны Польши Антони Мачеревич, который возглавляет комиссию. В прошлом году эксперты не подтвердили его предположения, однако они отметили, что один их регистраторов полета зафиксировал «воздействие на самолет очень большой энергии». Опровергли версию и сотрудники Следственного комитета России.

Крушение Ту-154 произошло в апреле 2010 года. Лайнер, следовавший из Варшавы в Смоленск, разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.

В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители высшего военного командования страны и другие политики. Крушение Ту-154 стало самой крупной по числу жертв авиакатастрофой, в которых погибали первые лица государства.

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