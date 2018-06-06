В Петербурге 6 июня будет прохладно и ветрено

Петербургские синоптики рассказали, что в среду, 6 июня, в Северной столице ожидается плохая погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днем периодически будет идти дождь, а скорость ветра достигнет 12 м/с.

Температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. Атмосферное давление на протяжении дня будет повышаться.

Световой день продлится более 18 с половиной часов. Рассвет – 03:42, закат – 22:13.