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Картина дня: опасный Wi-Fi в Петербурге, диггеры в метро и цвет реки Мурзинка

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Почему эксперты недовольны беспроводным интернетом в Северной столице, куда пробрались петербургские экстремалы и почему приток Невы снова изменил окрас.

Самой обсуждаемой темой дня, согласно «Монитору», стала небезопасность Wi-Fi в общественных местах Петербурга. Одним из первых об этом сообщил «Стройпульс» (10:40).

Петербург занял последнее место по безопасности Wi-Fi среди городов, принимающих Чемпионат мира по футболу. Соответствующее исследование провела «Лаборатория Касперского». Специалисты выяснили, что в Северной столице 37% точек доступа небезопасны для болельщиков.

Немногим лучше ситуация в Калининграде и Ростове-на-Дону, где от хакеров не защищены 35% и 32% точек доступа. Наиболее безопасными городами для использования Wi-Fi стали Саранск и Самара – 10% и 17% соответственно. Здесь большинство сетей защищены по протоколу WPA/WPA2.

«Крупные международные события вроде чемпионата мира по футболу обычно привлекают излишнее внимание киберпреступников. А отсутствие шифрования трафика делает сети Wi-Fi особенно привлекательной мишенью для злоумышленников, которые хотят с легкостью получить доступ к личным данным пользователей», – подчеркнул эксперт Денис Легезо.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стало проникновение диггером на строящуюся станцию метро «Горный институт». Быстрее всех об этом написал «Деловой Петербург» (14:00), Gazeta. SPb (14:25), «Стройпульс» (14:30).

Члены команды Urban Dreams незаконно проникли в петербургское метро. Они посетили строящуюся станцию «Горный институт».

По словам экстремалов, пройти им удалось, пробравшись через забор, после чего они оказались в строительной шахте у дома №74 по Большому проспекту В. О.

Диггерам удалось залезть в небольшой поезд, на котором сотрудники «Метростроя» перевозят различные материалы. Экстремалы запустили его, после чего проехали по тоннелю. Члены Urban Dreams отметили, что тоннель был частично подтоплен, поэтому им пришлось пройти дальше пешком, после чего они сели уже на другой поезд.

«Добравшись почти до конца тоннеля, изучив готовность строительства, которое пока оценивается, как незначительное, ровно таким же способом мы и вернулись обратно, не встретив на своём пути никаких препятствий», – заявили диггеры.

Третьей темой, по версии «Монитора», оказалось изменение цвета реки Мурзинка. Оперативнее всех об этом рассказали «Мой район» (4 июня в 21:00), «Деловой Петербург» (4 июня в 22:15), АБН и «Стройпульс» (08:25).

Река Мурзинка вновь сменила цвет, на этот раз приток Невы стал ярко-фиолетовым, сообщили очевидцы в социальных сетях. Жители Рыбацкого заметили изменения накануне утром, причины случившегося устанавливаются.

Мурзинку уже давно прозвали речкой-«хамелеоном». В последний раз приток Невы становился красным в середине мая. Специалисты из комитета по природопользованию выяснили, что сброс произошел из выпуска АО «Экопром». Организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей.

В марте 2017 года петербуржцы могли наблюдать белую Мурзинку. Активисты обнаружили на месте происшествия большое скопление отходов, представляющих собой отходы от резки гранита и иной мусор. И это далеко не первые случаи смены окраса реки. В 2012, 2014 и 2016 годах вода окрашивалась в ядовито-оранжевый, морковный и белый цвета.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».

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