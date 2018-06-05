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Диггеры: Тоннель станции метро «Горный институт» частично затоплен

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Urban Dreams

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Экстремалы незаконно попали в петербургскую подземку, где осмотрели строительные работы.

Диггеры из команды Urban Dreams снова незаконно проникли в петербургское метро. Прежде они побывали на «Новокрестовской» и «Беговой», а в этот раз посетили строящуюся станцию «Горный институт».

По словам экстремалов, пройти им удалось, пробравшись через забор, после чего они оказались в строительной шахте у дома №74 по Большому проспекту В. О.

Диггерам удалось залезть в небольшой поезд, на котором сотрудники «Метростроя» перевозят различные материалы. Экстремалы запустили его, после чего проехали по тоннелю. Члены Urban Dreams отметили, что тоннель был частично подтоплен, поэтому им пришлось пройти дальше пешком, после чего они сели уже на другой поезд.

«Добравшись почти до конца тоннеля, изучив готовность строительства, которое пока оценивается, как незначительное, ровно таким же способом мы и вернулись обратно, не встретив на своём пути никаких препятствий», – заявили диггеры.

Они добавили, что «Горный институт» планируется открыть в конце ноября 2019 года, и выразили надежду, что станцию успеют сдать в срок.

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