Смольный расторг контракт со студией Лебедева о туристическом логотипе

Правительство Петербурга расторгло контракт со студией Артемия Лебедева о туристическом логотипе Северной столицы. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главу петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вадима Владимирова.

Контракт был расторгнут 29 мая, на следующий день после отставки главы комитета по туризму Андрея Мушкарева. В надзорном ведомстве отметили, что не будут настаивать на уничтожении существующих стендов с логотипами Лебедева, но проследят, чтобы их не использовали в дальнейшем. Властям Петербурга дали месяц, чтобы убрать туристическую символику.

Отмены контракта добивалась компания «Григорьев Борис и партнеры». В 2016 года она направила в управление ФАС жалобу, в которой отмечалось, что договор со студией Лебедева, оказавшейся единственным претендентом на тендер, был заключен за 1 рубль. В организации подчеркнули, что Смольный не уведомил о проведении конкурса. Позднее Лебедев раскритиковал решение ФАС, которая признала заключение договора незаконным, а суд встал на сторону правительства Петербурга.

Несмотря на решения предыдущих инстанций, Арбитражный суд Северо-Западного округа в апреле 2018 года поддержал УФАС. По итогам рассмотрения дела Смольный обязали расторгнуть договор со студией Лебедева и отказаться от использования разработанных логотипов.