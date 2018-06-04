В Красноярске задержали 11 человек, вербовавших террористов в Сирию и Афганистан

Сотрудники ФСБ провели в Красноярске спецоперацию по задержанию лиц, связанных с международными террористическими организациями. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики задержали 11 человек, которые не только были связаны с террористами, но и вербовали боевиков для террористических организаций. В ФСБ отметили, что двое подозреваемых, которые прибыли в Красноярск из Киргизской области, «организовали канал переправки радикальное настроенных лиц на территории Сирии и Афганистана».

Лидер ячейки поддерживал общение с террористами по телефону. Задержанные осуществляли пропаганду терроризма «с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания». В отношении двоих человек возбуждено уголовное дело по различным частям статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

В конце мая ФСБ после рейда в 14 регионах страны закрыла четыре подпольные мастерские по изготовлению оружия. Незадолго до этого силовики задержали в Крыму предполагаемых членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также раскрыли членов экстремистской группы.