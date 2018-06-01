Картина дня: закрытие съездов с КАД, арест чиновников в Петербурге и открытие 2-го Елагина моста

Главной темой пятницы, 1 июня, по версии «Монитора», стало закрытие съездов с КАД. Первыми об этом рассказали АБН (12:00), «Питерец» и «Стройпульс» (14:00), 78.ru (15:35).

В субботу, 2 июня, из-за дорожных работ перекроют два съезда на развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески». Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водители не смогут воспользоваться съездами №3 и №7. Ограничения продлятся с 21:00 2 июня до 08:00 3 июня. Информацию о полном перекрытии съездов выведут на информационное табло на Кольцевой автодороге.

Второй темой, согласно «Монитору», стал арест экс-руководителя комитета по строительству Ленобласти Виталия Жданова и экс-главы юридического управления комитета по строительству Петербурга Евгения Николаенко. Оперативнее всех об этом рассказали 78.ru (12:05), «Деловой Петербург» (12:25), «Стройпульс» (13:35).

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал бывшего руководителя юридического управления комитета по строительству Евгения Николаенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО до 8 июля включительно.

Николаенко настаивал на домашнем аресте. Во время заседания суда он демонстративно порвал заграничный паспорт, но это не повлияло на решение судьи.

По версии следствия, Николаенко и бывший глава комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов связаны с мошенничеством при строительстве социальных объектов для детей в Петербурге. В тот момент Жданов занимал должность первого заместителя председателя комитета по строительству Северной столицы.

Ведомство заключило с одной из местных компаний контракты, по которым фирма получила аванс. Средства предоставили по банковской гарантии, которые, ак установило следствие, были подложными.

По указанию Жданова сотрудники юридического управления комитета по строительству не проверили должным образом документы. Компания получила аванс в размере более 28 млн рублей, которые затем были похищены.

Третьей темой дня, по данным «Монитора», стало открытие 2-го Елагина моста после ремонта. Быстрее всех об этом написали 78.ru (15:50), «Стройпульс» (15:55), «Невские новости» (16:10).

В Петербурге после капитального ремонта открыли 2-й Елагин мост. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по заказу Дирекции транспортного строительства вело ЗАО «Стройинвест». Переправу ремонтировали с осени 2017 года.

«Ремонт моста предусматривал полную разборку переправы с утилизацией всех деревянных конструкций, восстановлением металлических конструкций стационарных и разводных пролетов и опор, а также возведение новых фундаментов всех опор и устоев и замену опор освещения и осветительных приборов на светодиодные», – заявили в комитете.