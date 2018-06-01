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В парке Монрепо в Выборге восстановили Храм Нептуна

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© Фото: parkmonrepos.org

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Исторический павильон был поврежден пожаром в 2011 году.

В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» восстановили Храм Нептуна, который пострадал от пожара в 2011 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации парка.

Храм планировали воссоздать еще осенью 2017 года, но из-за плохой погоды работы были завершены почти через полгода. Восстановлением объекта занималось ООО «ЛВЛ Конструкции».

Руководство Монрепо рассказало, что возле храма недавно высадили две сосны, которые, по мнению реставраторов, должны прижиться.

«Исторически, кроме сосен около Храма Нептуна росли ели. Елочки высадят после того, как будет выполнено берегоукрепление полуострова. Скорее всего, новые посадки произведут уже весной 2019 года», – добавили в администрации парка.

Храм Нептуна был построен на рубеже XVIII и XIX веков. Его разобрали в 1948 году, а восстановили в конце 90-х годов на основании фотографий и археологических раскопок.

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