Коллекторам позволили писать заемщикам несколько СМС в сутки

Верховный суд России разрешил коллекторам отправлять заемщикам несколько СМС в день. Об этом сообщили «Известия».

Согласно закону «О защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности», взыскатели в сутки могут писать должникам не более двух СМС четыре раза в неделю.

Определение Верховного суда разрешает обходить это ограничение, но лишь в случае, если речь идет о нескольких частях одного сообщения, объединенных общим смыслом.

Гендиректор коллекторского агентства АБК Дмитрий Теплицкий отметил, что в СМС, размер которого ограничен 70 символами, нельзя вместить обязательную по закону информацию. По его словам, решение Верховного суда позволит исключить ситуации, при которых взыскателей привлекают к административной ответственности в подобных судебных делах.

В начале мая петербургскую коллекторскую фирму «Константа» исключили из государственного реестра. Организация стала первой в России, которую убрали из официального списка.