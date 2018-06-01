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«Дальпитерстрой» передумал отдавать городу помещения под детские сады в Шушарах

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© Фото: vk.com/sk_dalpiterstroy

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В компании заявили, из-за митинга местных жителей Смольный получит объекты, когда выкупит их.

Компания «Дальпитерстрой» отказалась передавать правительству Петербурга 2 тыс. метров для организации детских садов в Шушарах. Застройщик обещал это сделать 1 июня, в День защиты детей.

Поводом для отказа стал митинг, который прошел 30 июня, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главного специалиста PR-отдела компании Марата Арниса. На акции, в которой участвовали несколько сотен человек, в том числе с маленькими детьми, жители Шушар потребовали запретить строительство новых домов в районе до тех пор, пока не будут решены проблемы с дорогами и социальными объектами.

«Одной из причин послужил митинг, организованный в Шушарах, на котором обвиняли Дальпитерстрой в том, что он не делает социалку. Не только «Дальпитестрой», там были претензии и к городу, к градостроительной политике. Это не то чтобы обида, но вот такая реакция пока. У нас и так проблемы. Хуже не будет», – сказал Арнис.

Он добавил, что первоначально помещения хотели отдать безвозмездно, но теперь Смольный их получит, только если выкупит. Процесс передачи при этом приостановили до 1 сентября.

В январе СК «Дальпитерстрой» в очередной раз выплатила дольщикам неустойку за нарушение сроков сдачи жилья в Парголово и Шушарах. Сумма выплат составила 25 млн рублей. В октябре 2017 года с компании взыскали 7,3 млн рублей, в мае – более 5 млн. В июне того же года один из дольщиков попытался обанкротить компанию, но суд отклонил его иск.

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