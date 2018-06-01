«Метрострой» начал расплачиваться с долгами перед рабочими

«Метрострой» начал перечислять деньги строителям новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая», которые жаловались на долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В «Метрострое» отметили, что в пятницу, 1 июня, на счет организации поступила часть средств за работы по новому участку Невско-Василеостровской линии. Деньги оперативно переводят подрядчикам, чтобы выплатить их сотрудникам.

В пресс-службе подчеркнули, что «Метрострой», комитет по развитию транспортной инфраструктуры, «Дирекция транспортного строительства» и подрядные организации «сделали и будут продолжать делать все возможное, чтобы избежать повторения ситуации».

«На данный момент со стороны ОАО «Метрострой» в «Дирекцию транспортного строительства» представлено выполненных работ на сумму почти в 7 млрд рублей. Заказчик осуществляет проверку. Параллельно подготавливается следующая партия закрывающих документов», – добавили в организации.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о невыплате зарплаты. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале марта рабочие, которые долгое время не получали деньги, устроили забастовку. Вскоре в отношении руководителя организация Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

Спустя два месяца ситуация так и не нормализовалась. По словам рабочих, в середине мая они получили средства за март