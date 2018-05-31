Лидера группировки «Невоград-2» Колесникова приговорили к 16 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу экстремистской группировки «Невоград-2». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Членов группировки обвиняли в 36 преступлениях, в том числе грабежах, убийствах и экстремизме. Главарю «Невограда-2» Андрею Колесникову, который был известен под именем Джамаль, назначили 16 лет колонии строгого режима. В 2016 году он признался в убийстве мигранта из Узбекистана в 2013 году.

По делу «Невограда-2» проходили еще почти два десятка человек, одного из них оправдали по статье «Убийство», но признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Он получил 4,4 года исправительной колонии.

Троих отпустили за истечением срока давности преступлений, а четверым назначили по три года условного лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Остальные 11 фигурантов получили сроки от 4 до 9 лет лишения свободы.