Более 3 млн россиян запретили покидать страну из-за долгов

В России выросло до рекордного уровня число россиян, которым запрещен выезд из страны из-за долгов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным на конец мая 2018 года, Россию не могут покинуть 2,3 млн должников. В службе отметили, что запрет на выезд из страны – одна из наиболее эффективных ограничительных мер.

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«Благодаря применению к должникам данной меры взыскано 18,2 млрд рублей», – подвели итоги первых пяти месяцев 2018 года в ФССП.

С января по апрель запрет на выезд из России применили к 3,3 млн должников, что на 1 млн человек больше, чем за тот же период 2017 года. Директор службы Дмитрий Аристов отметил, что приставы значительно сократили срок исключения россиян из ограничительных списков. Раньше это занимало не менее двух суток, но Аристов не уточник, сколько времени она занимает в настоящее время.