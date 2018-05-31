В Петербурге с 1 июля введут обязательные электронные документы на животных

В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Сергея Мовчана.

Ветеринарные сопроводительные документы необходимо оформлять с 1 июля при производстве, перемещении или переходе права собственности на животных и продукцию животного происхождения.

Мовчан отметил, что на совещании в Смольном рассматривалась готовность перехода на новую систему учета документов учреждений социального питания, городских образовательных учреждений, торговых сетей, поставщиков продукции, кафе и ресторанов.

Контролировать подключение предприятий общественного питания и поставщиков к системе ФГИС «Меркурий» будут исполнительные органы госвласти Петербурга. Через «Меркурий» будут проходить все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, которые контролирует Россельхознадзор. Система начнет действовать с 1 июля.