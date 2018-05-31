В Петербурге прошли обыски по делу об обналичивании 200 млн рублей

Сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на 200 млн рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

В декабре 2017 года было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере.

Основного фигуранта Артема Пономарева, которому подконтрольны цветочные компании «Флора Карго», «Цветочная биржа», «Флора Логистик» и «Флора Трак», обвинили в обналичивании более 200 млн рублей под 5%, что составило более 10 млн рублей.

В среду, 30 мая, Пономарева отпустили под подписку о невыезде. Других фигурантов, Алексея Ильинского и Сергея Лобанова, объявили в международный розыск, а у Натальи Захаровой, которая находится под домашним арестом, прошли обыски. В ее квартире и в помещениях ее знакомых нашли документы, свидетельствующие, что Захарова продолжила заниматься обналичиванием средств.