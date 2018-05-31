ФСБ после рейда в 14 регионах закрыла четыре подпольные оружейные мастерские

Сотрудники ФСБ вместе с МВД РФ провели масштабную спецоперацию против лиц, связанных с поставками и оборотом оружия в России. Оперативные мероприятия состоялись 29 мая, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операцию организовали в 14 регионах страны. Силовики изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты и винтовки, а также 19 гранат, три минометные мины, тысячи патронов и более 5 кг взрывчатого вещества.

В Московской, Новгородской и Тверской областях закрыли четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов. Всего в 14 регионах к ответственности привлекут 32 человека. В ФСБ отметили, что в рамках спецоперации был задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.

На прошлой неделе силовики задержали в Крыму предполагаемых членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также раскрыли членов экстремистской группы.