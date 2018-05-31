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На «Метрострой» подают в суд из-за долгов по электричеству на 2,2 млн рублей

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Компания не платила за свет в том числе на одной из шахт, связанных со строительством станции метро «Обводный канал-2».

АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) подает два иска к ОАО «Метрострой» из-за долгов за электроэнергию. Об этом в четверг, 31 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Поводом для судебных разбирательств стали две шахты, расположенные на Ленинском проспекте, а также Тамбовской улице, где ведется строительство станции метро «Обводный канал-2». ПСК хочет взыскать с первого объекта задолженность и неустойку на общую сумму 1 млн рублей, а со второго – 1,2 млн рублей.

В середине июня компания подаст иск в отношении ЗАО «Семнадцатое управление "Метрострой"», дочерней компании «Метростроя». По данным ПСК, у организации с июля 2017 года по февраль 2018 года накопились долги в размере 13,4 млн рублей.

В настоящее время общая задолженность «Метростроя» перед ПСК составляет 52,2 млн рублей. В компании отметили, что в сумму входит потребленная с июля 2017 года по апрель 2018 года электроэнергия, неоплаченный аванс за май и неустойка.

В начале апреля АО «Петербургская сбытовая компания» сообщило, что намерено отключить строившуюся в тот момент станцию метро «Новокрестовская» и другие объекты «Метростроя» от электричества из-за долга в 63,3 млн рублей. Представители «Метростроя» вскоре заявили, что начали погашать долг, поэтому проблем не возникнет. В ПСК отметили, что компания действительно частично погашала задолженность, но вскоре снова начала нарушать свои обязательства.

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