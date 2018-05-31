Число детей-сирот в Петербурге с 2013 года сократилось в два раза

Число детей, оставшихся без попечения родителей, за пять лет сократилось в Петербурге в два раза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета по социальной политике Елену Фидрикову.

Чиновник выступила на пресс-конференции, которую провели в преддверии Дня защиты детей, отмечающегося 1 июня. Она заявила, что, по данным на 1 мая, число детей-сирот в Северной столице сократилось до 1,4 тыс. человек, что в два раза меньше, чем в 2013 году.

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Фидрикова отметила, что почти 80% сирот – дети старше 7 лет, преимущественно с 12 до 15 лет. У ребят отсутствует желание попасть в приемную семью из-за «негативного опыта в отношении к определенным взрослым». При этом более половины сирот имеют инвалидность.

Замглавы комитета добавила, что около 1,4 тыс. семей в Петербурге находятся в социально опасном положении, например, один из родителей – алкоголик или наркоман. Еще почти 47 тыс. семей находятся в трудной жизненной ситуации из-за потери кормильца, потери работы или резкого ухудшения материального положения.