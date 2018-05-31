В Петербурге 31 мая будет ветрено и до +16 градусов

В Северной столице в четверг, 31 мая, ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС РФ по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха в Петербурге достигнет отметки в +16 градусов. Днем в городе на Неве ожидается переменная облачность, без осадков.

Скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Световой день продлится 18 часов 13 минут. Рассвет – 03:50, закат – 22:03.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых в истории города. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градуса. Теплее было только в 2010 году (+18,1) и рекордном 1975 году, когда средняя декадная температура составила +18,7 градусов.