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«Футбольная сборная мостов Петербурга» расскажет, где «Выпить-закусить» у «Зенит-арены»

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© Фото: Instagram / @roshchin_nikolai

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Для 11 мостов возле Крестовского острова придумали тематические маршруты специально для футбольных болельщиков.

«Мостотрест» в честь Чемпионата мира по футболу 2018 года запустил проект «Футбольная сборная мостов Санкт-Петербурга». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Сборная» – это 11 мостов, расположенных неподалеку от Крестовского острова, где находится стадион «Зенит-арена». Для каждой переправы разработали тематический маршрут специально для футбольных болельщиков.

«На каждом маршруте футбольные болельщики найдут всю необходимую информацию для того, чтобы с пользой провести время до и после матчей мирового первенства. По ходу пути любителей футбола на стадион указаны время работы кафе и ресторанов с информацией о возможности просмотра футбольных трансляций, часы работы продуктовых магазинов, характеристики достопримечательностей, места отдыха и активного досуга, остановки общественного транспорта и бесплатных шаттлов, станции метро и другая полезная информация», – рассказали в «Мостотресте».

Например, темой Большого Петровского моста станет «Выпить-закусить», Яхтенного – «Петербург в XXI веке», а Большого Крестовского – «Цивилизация». Узнать о маршрутах подробнее можно узнать на официальном сайте проекта.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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