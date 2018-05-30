  • 31 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.7433  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.3930  
Нефть($) 30.05.2018 77.63 +2.93
Нефть(p) 30.05.2018 4868.55 +147.42

Картина дня: закрытие «Л’Этуаля» на Невском, перекрытие съездов с КАД и поручение Албина по «мосту глупости»

Автор:


© Фото: Instagram / @letoilenn

Темы дня

Почему закрывается магазин на главной улице Петербурга, какие съезды с Кольцевой автодороги перекроют и что сказал Албин насчет моста, в который врезаются грузовики.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало закрытие магазина «Л’Этуаль» на Невском проспекте. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (29 мая в 19:10), АБН (29 мая в 21:50), «Мой район» (30 мая в 08:25).

Власти Петербурга закрыли магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» на Невском проспекте, 19. В комитете по контролю за имуществом Северной столицы сообщили, что договор аренды с магазином был расторгнут, но руководство проигнорировало уведомления о добровольном освобождении территории.

Компания ООО «Алькор и Ко», которой принадлежит сеть магазинов, существует с 1997 года. В России открыто около 1 тыс. торговых точек «Л’Этуаль» более чем в 200 городах.

Второй темой, согласно «Монитору», стало закрытие нескольких съездов с КАД. Оперативнее всех об этом написали «Питерец» (09:15), 47news (10:12) и АБН (10:20).

На развязке Кольцевой автодороги с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезды №2, №4 и №6. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водители не смогут проехать в ночь с 30 на 31 мая. Съезды будут закрыты с 22:00 до 06:00. Ограничения связаны с дорожными работам, которые проводит ООО СПК «Зеленый город».

В ночь на 31 мая также закроют два съезда с КАД на автомобильную дорогу «Ольгино – Симоногонт». С 23:00 до 06:00 будет перекрыты съезды №1 и №1-1. Дорожные работы на участке, как и в первом случае, проводит «Зеленый город».

Третьей новостью дня, по версии «Монитора», стало поручение вице-губернатора Албина разобраться с «мостом глупости». Быстрее всех об этом рассказали АБН (15:30), Regnum (15:35) и «Деловой Петербург» (16:50).

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры установить необходимые знаки перед мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, а также использовать дополнительные средства предупреждения водителей. На это он дал три дня, сообщили в пресс-службе политика.

В мост постоянно врезаются грузовики, которые по высоте не могут проехать под переправой. В связи с этим местные жители назвали объект «мостом глупости». В воскресенье, 27 мая, в него врезалась 150-я «Газель» за полгода, несмотря на установленные предупреждающие знаки.

Албин заявил, что специалисты в течение недели должны подготовить варианты углубления дороги под мостом или другие решения, чтобы предотвратить дальнейшие аварии.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram