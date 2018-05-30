Картина дня: закрытие «Л’Этуаля» на Невском, перекрытие съездов с КАД и поручение Албина по «мосту глупости»

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало закрытие магазина «Л’Этуаль» на Невском проспекте. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (29 мая в 19:10), АБН (29 мая в 21:50), «Мой район» (30 мая в 08:25).

Власти Петербурга закрыли магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» на Невском проспекте, 19. В комитете по контролю за имуществом Северной столицы сообщили, что договор аренды с магазином был расторгнут, но руководство проигнорировало уведомления о добровольном освобождении территории.

Компания ООО «Алькор и Ко», которой принадлежит сеть магазинов, существует с 1997 года. В России открыто около 1 тыс. торговых точек «Л’Этуаль» более чем в 200 городах.

Второй темой, согласно «Монитору», стало закрытие нескольких съездов с КАД. Оперативнее всех об этом написали «Питерец» (09:15), 47news (10:12) и АБН (10:20).

На развязке Кольцевой автодороги с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезды №2, №4 и №6. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водители не смогут проехать в ночь с 30 на 31 мая. Съезды будут закрыты с 22:00 до 06:00. Ограничения связаны с дорожными работам, которые проводит ООО СПК «Зеленый город».

В ночь на 31 мая также закроют два съезда с КАД на автомобильную дорогу «Ольгино – Симоногонт». С 23:00 до 06:00 будет перекрыты съезды №1 и №1-1. Дорожные работы на участке, как и в первом случае, проводит «Зеленый город».

Третьей новостью дня, по версии «Монитора», стало поручение вице-губернатора Албина разобраться с «мостом глупости». Быстрее всех об этом рассказали АБН (15:30), Regnum (15:35) и «Деловой Петербург» (16:50).

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры установить необходимые знаки перед мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, а также использовать дополнительные средства предупреждения водителей. На это он дал три дня, сообщили в пресс-службе политика.

В мост постоянно врезаются грузовики, которые по высоте не могут проехать под переправой. В связи с этим местные жители назвали объект «мостом глупости». В воскресенье, 27 мая, в него врезалась 150-я «Газель» за полгода, несмотря на установленные предупреждающие знаки.

Албин заявил, что специалисты в течение недели должны подготовить варианты углубления дороги под мостом или другие решения, чтобы предотвратить дальнейшие аварии.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».