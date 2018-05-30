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Минтруда увеличит пособия на детей до трех лет до конца 2018 года

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© Фото: pixabay.com

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Согласно законодательству, в настоящее время размер выплаты составляет 50 рублей.

В России до конца 2018 года поднимут пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время размер пособия составляет 50 рублей в месяц, однако эксперты считают, что он должен быть не меньше 10 тыс. рублей. В пресс-службе Минтруда отметили, что у чиновников есть поручение разобраться с ситуацией.

Деньги выплачивают работодатели, поэтому специалистам предстоит определить, откуда будут брать средства для неработающих женщин, заявила член президиума «Опоры России» Наталия Ушакова.

По мнению председателя центрального совета Национального родительского комитета Ирины Волынец, размер выплат должен соответствовать уровню пособия для ребенка в возрасте до полутора лет. Его размер составляет 40% от заработной платы матери перед декретом, но не более 24,536 тыс. рублей.

Ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет предложил президент России Владимир Путин в конце ноября. На реализацию мер из бюджета за три года планируется выделить свыше 144 млрд рублей. Позднее Госдума утвердила законопроект.

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