На улице Рубинштейна повторно снесли летние веранды кафе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга продолжили снос летних кафе на улице Рубинштнейна. Об этом сообщила «Фонтанка».

Чиновники вместе под контролем полиции демонтировали веранды заведений Tres Amigos и Macaroni. В четверг, 24 мая, власти уже сносили террасы этих кафе и еще нескольких заведений, но это не остановило предпринимателей.

В комитете по контролю за имуществом подчеркнули, что чиновники продолжат сносить незаконные постройки. «В отношении пользователей, злостно нарушающих федеральное и городское законодательство, будут назначаться более высокие штрафы», – добавили в ведомстве.

Рубинштейна – далеко не первая улица в этом сезоне, где начали сносить незаконные веранды. Были уничтожены летние террасы суши-бара «Две Палочки» на Итальянской улице и Ziscafe на набережной канала Грибоедова. Чиновники подчеркивают, что им пришлось самим производить снос веранд, так как владельцы кафе, не заключившие договоры с городом, проигнорировали требования ведомства.

По словам председателя Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, для многих заведений веранды – это вопрос выживания, так как из-за антитабачного закона кафе и рестораны потеряли много клиентов. На летних террасах же, согласно закону, курение не запрещается.