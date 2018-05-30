Мединского просят предоставить документы Минкультуры о достопримечательностях Петербурга

Министра культуры России Владимира Мединского попросили предоставить документы об исторических памятниках Петербурга. Об этом сообщило АБН со ссылкой на депутатов Законодательного собрания Северной столицы.

Ранее Министерство культуры подготовило документацию о достопримечательных местах в исторических территориях России. Согласно законодательству, зоны должны утверждаться совместно с региональными властями.

Несмотря на это, ведомство так и не прислало документы в Петербург. Депутаты ЗакСа уже пытались выяснить вопрос с бумагами, но министерство их не предоставило.

В список достопримечательных зон вошли Петергофская дорога (шоссе), Московское шоссе, города Зеленогорска, Сестрорецкого разлива, Ижорский уступ, Дудергофские высоты и Юкковская возвышенность.