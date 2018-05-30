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Застрявших на Выборгском шоссе детей доставили в лагерь в Лосево

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© Фото: pixabay.com

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Ребятам из-за неправильно оформленных документов пришлось ждать поездки около четырех часов.

Почти 300 детей, которые застряли в автобусах на Выборском шоссе в Петербурге, смогли отправить в лагерь «Факел+». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на директора учреждения Дарью Калистратову.

Утром 30 мая за несколько минут до отправления сотрудники ДПС запретили автобусам отправиться в путь из-за неправильно оформленных документов. Детям пришлось просидеть в транспортных средствах более четырех часов, при этом, по словам родителей, ребятам не разрешали выйти в туалет.

Первые автобусы отправили в Лосево примерно в 14:00. Когда часть детей довезли до лагеря, транспортные средства вернулись за остальными.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге со ссылкой на комитет по образованию сообщили, что по инциденту будет составлена жалоба в прокуратуру.

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