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К Соловецкому камню в Петербурге несут цветы в память об Аркадии Бабченко (ФОТО)

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© Фото: Юрий Баранюк
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    Российского журналиста убили в Киеве вечером 29 мая.

    Жители и гости Северной столицы приносят цветы и свечи к Соловецкому камню на Троицкой площади в память о журналисте Аркадии Бабченко, который был застрелен в Киеве 29 мая. Об этом сообщил «Росбалт».

    У мемориала горожане установили портрет Бабченко. Рядом с ним расположен листок с надписью «Помним, скорбим, победим».

    Основные мероприятия в Петербурге в память Бабченко начнутся 19:00. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал всех неравнодушных прийти в это время к Соловецкому камню. Он выразил надежду, что «убийц найдут и покарают».

    Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области присоединился к требованию Международной федерации журналистов «пролить свет на это убийство и просвети настоящее расследование». «Его смерть может быть связана с его профессиональной деятельностью. В любом случае, журналистика понесла очередную страшную потерю», – говорится в заявлении союза.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осудили убийство Бабченко. Он отметил, что власти соболезнуют его родным и близким. «Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит», – добавил он.

    Песков также назвал «верхом цинизма» обвинения украинских властей в адрес России из-за убийства журналиста. По его словам, политики «на фоне такого жесткого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования».

    Журналист Юрий Сапрыкин отметил, что смерть Бабченко будет нередко использоваться в политике. «Сейчас понятно, как будет разыгрываться дальше расследование его убийства: стороны конфликта бесконечно будут сваливать вину друг на друга, выясняя, кому это больше на руку, коллективному Путину или всемирному анти-Путину», – написал он в колонке для Meduza.

    Бабченко убили вечером 29 мая на пороге собственной квартиры, расположенной на Никольско-Слободской улице. Спасти журналиста не удалось, он скончался по пути в больницу.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, это не первый раз, когда российские журналисты и политики гибнут на Украине.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман увидел в расправе над Бабченко российский след. По словам политика, российская тоталитарная машина не простила журналисту честности и принципиальности.

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