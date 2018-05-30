Полиция отпустила Уильяма Браудера при помощи генерального секретаря Интерпола

Полиция Мадрида отпустила задержанного сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом она написал на своей странице Twitter.

Браудера задержали утром 30 мая по запросу России. По словам Браудера, генеральный секретарь Интерпола в Лионе рекомендовал местной полиции не выполнять запрос о задержании, поскольку ордер не имел силы. Он отметил, что это был шестой раз, когда российская сторона некорректно использовала Интерпол в его деле.

Браудер также рассказал, что приехал в Мадрид, чтобы дать показания старшему прокурору по делу «русской мафии» Хосе Гринде о большом количестве денег из дела Магнитского, которые были переведены в Испанию.

Представитель внешнеполитической службу Европейского союза Майя Косьянчич заявила, что ситуация с Браудером не связана с отношениями между ЕС и Россией. Она отметила, что вопросы о задержании должны быть заданы Интерполу.

В России в отношении Браудера возбуждены два уголовных дела. В конце декабря 2017 года Тверской суд Москвы приговорил британского финансиста к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

Тот же суд в 2013 году заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за налоговые махинации. Суд счел его и аудтора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 млн рублей.

Осенью 2017 года генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, что дважды направлял генпрокурору США письмо с требованием возбудить уголовное дело в отношении финаниста. Чайка считает, что именно Браудер является заказчиком разоблачительного расследования Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в котором приводятся сведения о незаконном бизнесе сыновей генпрокурора Артема и Игоря.