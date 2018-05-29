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БДТ хочет отсудить у художника по свету из США 240 тыс. рублей

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© Фото: Instagram / margaritkamargo123

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Специалист Эндрю Джошуа Вайссбард нарушил контракт по работам для спектакля «Три толстяка».

Большой драматический театр имени Товстоногова подал иск к американскому художнику по свету Эндрю Джошуа Вайссбарду. Учреждение хочет вернуть аванс из-за некачественной работы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В сентябре 2017 года был заключен договор на 1 млн рублей, согласно которому Вайссбард должен был создать световое оформление спектакля Андрея Могучего «Три толстяка». Работы необходимо было завершить к 7 ноября, в качестве аванса художник получил 300 тыс. рублей, 90 тыс. из которых – налоги.

К согласованной дате оформление готово не было, а вскоре Вайссбард предоставил лишь часть работ, которая вызвала возмущение театра. После этого художник прислал письмо, в котором отказался вносить изменения, а также передавать право на оформление БДТ, что было оговорено в контракте.

Театр просит взыскать со специалиста аванс в размере 210 тыс. рублей, штраф в 25 тыс. рублей и госпошлину в размере 5,5 тыс. рублей.

Согласно информации с сайта Малого драматического театра, Вайссбард считается одним из самых востребованных художников по свету в мире. Его работы показывали в театре Ла Скала, Королевском театре Мадрида и других знаменитых учреждениях.

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