В Петербурге временно перестали менять и выдавать права в трех отделах ГИБДД

В Петербурге из-за технических неполадок приостановилась работа нескольких межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Замену и выдачу водительских удостоверений ограничили в трех отделах: №2 в Стрельне на Фронтовой улице, 7; №3 на Московском шоссе, 16, корп. 1; №17 на Лабораторном проспекте, 24.

Работа возобновится в полном объеме после устранения неисправностей.

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