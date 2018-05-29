Контроль за пешеходным Яхтенным мостом усилят из-за скандала с автомобилями

Вице-губернатор Игорь Албин поручил «Мостотресту» и ГКУ «Дирекция транспортного строительства» усилить контроль за Яхтенным мостом. Об этом в пресс-службе чиновника сообщили после того, как по пешеходной переправе проехали автомобили.

Ранее жители Северной столицы рассказали, что на Яхтенный мост заехали несколько иномарок, а водитель одной из машин опустил защитные ограждения при помощи специального ключа.

Албин подчеркнул, что на автомобилях не было опознавательных знаков спецтранспорта, поэтому они не имели права заехать на мост. В связи с инцидентом проведут инвентаризацию всех ключей от переправы.

Яхтенный мост был открыт в мае 2017 года. Его построили в рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость проекта составила почти 2 млрд рублей, которые вложили компании «Метрострой», «Пилон», «АБЗ-Дорстрой», ВАД и «ПО «Возрождение».

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