ФИФА признала «Зенит-арену» готовой к ЧМ-2018

Инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА) признали стадион «Зенит-арена» готовым к Чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время проверки стадиона на нем присутствовали директор по организации соревнований ФИФА Колин Смит, гендиректор АНО «Оргкомитет «Россия-2018»» Алексей Сорокин и другие специалисты.

Смит подчеркнул, что внимание организаторов Чемпионата мира сейчас сосредоточено на завершении временной инфраструктуры и небольших деталях. Ему понравилась хорошая погода в Петербурге, он выразил надежду, что она будет такой же во время матчей.

«Все идет по плану. Мы готовы принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года», – добавил Албин.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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