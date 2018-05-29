Полтавченко передали 2 тыс. подписей против грузового порта в «Морском фасаде»

Губернатору Петербурга Георгию Полтавченко передали 2 тыс. подписей жителей Васильевского острова против реконструкции пассажирского порта «Морской фасад» в грузо-пассажирский. Об этом рассказали активисты в сообществе «Защитим остров Васильевский» в соцсети «ВКонтакте».

Подписи градоначальнику отдал депутат Законодательного собрания Максим Резник. Парламентарий хочет выяснить позицию Полтавченко по поводу реконструкции.

Работы в «Морском фасаде» завершат в октябре 2019 года. В апреле вице-губернатор Игорь Албин заявил, что после этого порт превратится в грузо-пассажирский. Реконструкцию согласовало Министерство транспорта России.

Ранее Полтавченко заявил, что Смольный намерен перевести Большой порт за пределы города, предположительно переезд грузового терминала в порт Бронка состоится в 2025 года. Детальный план будет составлен при подготовке генплана Петербурга.

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