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В Петербурге повторно подали заявку на референдум по парку Интернационалистов

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© Фото: vk.com/id62251

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В прошлый раз активистам отказали из-за ошибки в документах, но они не намерены отступать.

Защитники парка Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга подали очередную заявку о проведении референдума. Об этом сообщил Павел Швец, глава регионального отделения «Партии Роста».

В сообществе «Защитим парк Интернационалистов!» в социальной сети «ВКонтакте» политик отметил, что повторную заявку в Горизбирком подали от имении партии. Швец отметил, что активисты не стали проводить собрание из 527 членов инициативной группы, потому что это долго, дорого и трудозатратно.

В прошлый раз градозащитникам отказали в референдуме из-за ошибки в документах. Глава петербургского отделения «Партии Роста» подчеркнул, что инициатива о защите парка принадлежит горожанам, несмотря на то, что официально документы оформлены на партию.

История противостояния градозащитников и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов. Более чем за полгода жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

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