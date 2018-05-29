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В России предложили ввести безвизовый режим для приезжающих на лечение иностранцев

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Санаторий у бухты Ласпи в Крыму
© Фото: Василий Батанов / РИА «Новости»

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Политики из Крыма считают, что инициатива будет «достойным ответом на санкции».

Власти Крыма предложили ввести безвизовый режим для иностранцев, которые приезжают в Россию на лечение. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на советника главы полуострова Сергея Стрельбицкий.

Чиновник заявил, что иностранцам хотят разрешить находиться на лечении в России до 30 дней без оформления визы в случае при условии подтверждения цели визита в страну. Для людей, которым требуется более длительное лечение, предлагается создать специальные медицинские визы. Выдавать их будут по ускоренной процедуре на срок до шести месяцев.

«Это достойный ответ на санкции, на информационную войну, которая ведется против нашей страны. Иностранцы своими глазами увидят, как мы здесь живем. Если говорить о Крыме, они убедятся сами, что Крым – это часть России», – подчеркнул Стрельбицкий.

Депутат Государственной думы и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Ольга Тимофеева отметила, что развитие санаторно-курортной отрасли очень важно для выполнения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, об увеличении средней продолжительности жизни россиян до 80 лет. Согласно «майскому» указу Путина, подписанному 7 мая 2018 года, в России к 2024 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться с 72,5 года до 78 лет.

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