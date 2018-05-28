Петербургский социолог выяснил, каких авторов любят читатели разного возраста

Социолог Михаил Соколов из Европейского университета составил список самых популярных писателей у разных поколений читателей из Петербурга. Исследование проводилось на основе данных из библиотек, рассказал он на своей странице в Facebook.

Соколов отметил, что более молодые петербуржцы чаще всего предпочитают признанных критиками классиков, в то время как читатели, родившиеся в середине XX века, выбирают таких авторов как Дарья Донцова и Александра Маринина.

Он подчеркнул, что молодежь нередко считает книги в электронном формате, поэтому статистик не может в полной мере отражать ситуацию.

«Сравнительные исследования показывают – опять же, вопреки распространенному мифу – что жители «культурной столицы» России приобщаются к культурной жизни реже, чем среднестатистический житель Евросоюза и примерно с той же частотой, что среднестатистический житель США, включая обитателей сельской местности в районе Скалистых гор и Юты; от лидеров – таких, как Финляндия или Голландия — отставание очень велико», – добавил Соколов.

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Фото: facebook.com/mmsokolov