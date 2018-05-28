Актер Энтони Хопкинс: Алкоголизм – великий дар

Знаменитый актер Энтони Хопкинс рассказал, что считает алкоголизм «великим даром». Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам исполнителя роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», он очень рад тому, что стал алкоголиком. «Куда бы я ни пошел, пропасть везде следует за мной. Это моя вулканическая ярость, топливо. Ракетное топливо», – сказал Хопкинс.

Артист добавил, что алкоголизм в отдельных случаях «может разорвать на куски и убить».

Хопкинс отметил, что в 1975 году бросил пить, чтобы подавить в себе свою ярость, но его мать считала, что это не идет Энтони на пользу.

«Она сказала: "Почему ты не можешь быть такой сволочью, которой ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты монстр". Я ответил, что это правда. И она добавила: "Ну так и будь монстром"», – рассказал актер.

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